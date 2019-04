Odejde Majerová Zahradníková z ODS? Kauza "rebelky" se bude řešit v Olomouci

"Budeme jednat o tom, co je pro ODS v mém regionu v tuto chvíli nejdůležitější, jakým způsobem oni si představují se mnou dál koexistovat. Kdyby jakýmkoli způsobem moje konání je mělo poškozovat, tak se samozřejmě dohodneme na tom, že opustím řady ODS," řekla.

Právě neshody mezi centrem a krajskou organizací v Olomouci podle političky stály na začátku jejího rozhodnutí opustit poslanecký klub. "Jsou jisté kroky, které jako konzervativec příliš neschvaluji. Nelíbil se mi zásah do rozhodnutí našeho regionu. Řekla bych, že to byl spouštěcí okamžik těch dalších událostí," odkázala na zrušení rozhodnutí regionální rady, která do svého čela zvolila v březnu exministra vnitra a někdejšího místopředsedu ODS Ivana Langera. Podle výkonné rady však část delegátů rozhodla bez potřebného mandátu, a rozhodnutí proto anulovala.

S odkazem na svoje členství v ODS a to, že řadu stranických kolegů ctí, nechtěla Majerová Zahradníková věc dále komentovat.

Z klubu odešla potom, co minulý týden nehlasovala pro odvolání Václava Klause mladšího ze školského výboru. Od Klause, který byl z ODS vyloučen, dostala nabídku účasti ve formovaném uskupení. "Nabídku jsem dostala, ale co se týká programových priorit a zacílení, to jsme ještě spolu neprobírali, to beru jako věc předčasnou," uvedla.

Poslanecký mandát Majerová Zahradníková skládat nemíní, už proto že se do Sněmovny dostala díky preferenčním hlasům ze třetího místa kandidátky. Za dva roky se chystá kandidovat znovu, na jaké kandidátce, nechce předjímat.

Do té doby bude poslankyně hlasovat v souladu s programem ODS, což při odchodu z klubu řekla předsedovi frakce Zbyňku Stanjurovi. "Já jsem konzervativní větev ODS, takže co se týká konzervativních otázek a postojů, tak v těch mám vcelku jasno. V otázkách hodnotových a etických se rozhoduji na základě svědomí," shrnula.