Děti a vnuci emigrantů snadněji získají české občanství? Novela je před schválením

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z někdejšího Československa, pravděpodobně budou moci snadněji získat české občanství. Změnu přináší senátní novela, kterou dnes Sněmovna poslala bez úprav do závěrečného kola schvalování. To by se mohlo uskutečnit v pátek 10. května. Novelu, s níž souhlasila i vláda, už v úvodním kole podpořili členové všech poslaneckých frakcí s výjimkou zástupců KSČM a SPD, kteří se hlasování zdrželi. Novelu doporučily schválit také oba sněmovní výbory, které ji posuzovaly.