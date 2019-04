Feri u nás dostal po čuni. Měl vědět, že za blbé kecy a naparování to schytá, směje se senátor Valenta

Valenta svůj komentář ke kauze Feri nazval „Slovácko sa nesúdí“. „Už jste to jistě slyšeli všichni. Poslanec Dominik Feri dostal na koštu vína v Boršicích jak se říká „po čuni“. Nehájím samozřejmě rváče ani obecně neschvaluji agresi. To se tak ale obecně na Slovácku občas stává, obzvláště když má někdo pocit, že má jiný 'blbé kecy', 'naparuje se' nebo si jak se říká 'nevidí do huby',“ tvrdí senátor, která z tohoto regionu pochází.

Nějaká ta rvačka podle něj není nic neobvyklého. „Chlapi na Slovácku měli totiž vždy ve zvyku si všechno vyříkat z očí do očí. A když to nepomohlo, tak třeba došlo i na nějakou tu facku nebo roztrženou košili. Ale nikdy k tomu nepotřebovali volat policii, netahali do toho politiku ani rasu a už vůbec se jen pro efekt nenechávali odvézt kvůli pár šrámům do nemocnice,“ rýpnul si. Narážel tak na fakt, že Feri skončil s řeznou ránou na zádech v péči lékařů, kteří mu zranění ošetřili a zašili.

Valenta ovšem tvrdí, že takhle to prostě na Slovácku chodí. „A pokud to někdo neví, tak mu doporučuji si přečíst Slovácko sa súdí aj nesúdí. Tam najde hodně inspirací i ponaučení. Panu poslanci tuto legendární knihu seženu a s věnováním pošlu do Prahy. Snad mu to pomůže změnit názor, brát celou záležitost s větším nadhledem a nedělat z venkovské strkanice celonárodní aféru,“ vzkázal Ferimu Valenta.

Kriminalisté identitu obou podezřelých znají, dosud ale nebyl nikdo obviněn. Mluvčí policie Monika Kozumplíková dodala, že policisté na případu i nadále pracují. Před několika dny také uvedla, že podle dosud zjištěných informací šlo o „konflikt místního charakteru související zejména s vypitým alkoholem“.