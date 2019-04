Babiš má záložní plán, pokud by musel kvůli Čapímu hnízdu rezignovat. Kdo by se stal novým premiérem?

Babiš má připraven záložní plán, kdyby přece jen byl dotlačen do momentu, kdy by se musel své funkce vzdát. Tvrdí to server Neovlivni, podle kterého už si premiér vyhlédl svého náhradníka. Tedy přesněji řečeno náhradnici.

Případným nástupcem Babiše totiž nemá být ani jeho pravá ruka, místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, ani současný vicepremiér Richard Brabec. „Pokud bude muset Andrej Babiš kvůli své dotační kauze Čapí hnízdo opustit post premiéra, chystá podle svých spolupracovníků jako náhradnici ženu. Ministryni financí Alenu Schillerovou,“ uvádí server.

Proč zrovna ona? „Je to jediný člověk, na kterého se v tuto chvíli spolehne a navíc není úplně neschopná,” tvrdí jeden z Babišových spolupracovníků. Schillerová je podle serveru naprosto oddaná, skutečná prodloužená ruka Andreje Babiše. Navíc nelze zpochybnit její pracovní nasazení a loajalitu ke stranickému šéfovi. A samozřejmě také servilitu. „Všichni se shodnou, že pokud by Aleně Schillerové měli dát jednu nálepku, zněla by: Věrná následovnice svého šéfa,“ varuje server.

Schillerová vystudovala obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, o dva roky později pak na stejné fakultě uspěla v rigorózním řízení a získala titul JUDr. Dálkově pak ještě na PrF MU vystudovala doktorský obor správní a zemědělsko-družstevní právo, v roce 2000 získala titul Ph.D.

Pracovní kariéru ve finanční správě začala v roce 1991 jako právnička na Finančním úřadu Brno-venkov, kde se pak v roce 1994 stala vedoucí právního a exekučního oddělení. Postupně se vypracovala na zástupkyní ředitele Finančního úřadu Brno-venkov a následně i ředitelku. Než se stala ministryní financí, působila od ledna 2016 do prosince 2017 jako náměstkyně ministra financí ČR za hnutí ANO.

Její dcera Petra Rusňáková je brněnskou radní za hnutí ANO. Zeť David Rusňák, bývalý člen, sponzor hnutí ANO a zakladatel společnosti DRFG, byl vyšetřován v případu zneužívání informací z policejních databází. Jeho stíhání však bylo podmíněně zastaveno.