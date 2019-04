Jan Kraus bude kandidovat na prezidenta? Moderátor naznačil, co chystá

„Asi jste stejně jako já zaznamenali, že na Ukrajině vyhrál Volodymyr Zelenskyj a stal se prezidentem. Komik, herec, moderátor…“ významně se odmlčel Jan Kraus, který se těmto vyjmenovaným profesím také věnuje.

„Rád bych připomněl, že ve Spojených státech je Donald Trump sice takzvaně boháč a něco stavěl, ale dlouho dělal reality show a v ní byl takový moderátor. Předtím Ronald Reagan – herec. Já to říkám jen tak mimoděk, že chápete, že je jenom na mně, kdy se případně rozhodnu,“ naznačil Kraus, že by také mohl kandidovat na prezidenta.

Zdůraznil, že by nebyl jediný z branže, kdo by se o post ucházel. „Pan Soukup, Jaromír, ohlásil kandidaturu. Co dělal předtím? Moderátora musel dělat! To teď letí. Svět chce moderátory. A já to chápu, je to kvalita,“ smál se.

„Uvidíme, ale nechci vyhrožovat… Chtěl bych jen říct, že je výrazem mého nejsilnějšího vlasteneckého cítění, že se o nic takového nepokouším,“ dodal s úsměvem na rtech Kraus.