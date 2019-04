Ministr Staněk chrlí trestní oznámení, žene k soudu dva ředitele olomouckého muzea

"Byla podána dvě trestní oznámení na Jiřího Fajta, a to na Městské státní zastupitelství v Praze, a ten samý den jedno trestní oznámení na Michala Soukupa a Pavla Zatloukala na Krajské státní zastupitelství v Ostravě," uvedla mluvčí ministerstva kultury Martha Häckl.

Pracovnice podatelny ostravského krajského státního zastupitelství ČTK potvrdila, že oznámení zastupitelství obdrželo, přiděleno již bylo státnímu zástupci.

Ředitele muzea Michala Soukupa odvolal Staněk ve čtvrtek společně s ředitelem NGP Jiřím Fajtem. Zpochybnil jejich schopnosti vést galerii a muzeum hospodárně, poukázal na výsledky kontrol v obou institucích. Tentýž den oznámil, že na Fajta podal dvě trestní oznámení a že třetí se připravuje, ale nesdělil, na koho bude podáno.

Trestní oznámení podané na oba bývalé ředitele souvisí s přípravou stavby Středoevropského fóra v Olomouci (SEFO), které se chystá již více než deset let. Na projekt vláda nedávno uvolnila 600 milionů korun. Jde především o nákup pozemků pro tuto stavbu. "Bývalý ředitel Muzea umění Olomouc pan Soukup dokonce v březnu tohoto roku vyzval ministerstvo kultury, už poněkolikáté, aby znovu podpořilo nákup dalšího zhruba o tři miliony korun předraženého pozemku," uvedla mluvčí ministerstva.

Předmětem vyšetřování podle ní také bude, jak mohlo muzeum žádat o evropskou dotaci na projekt SEFO, když v té době nemělo vykoupené tři další parcely, na kterých se mělo stavět. "Mohlo se tak jednat v uvedení v omyl a tím pádem podvodné jednání," dodala Martha Häckl.

Je to další Staňkův majstrštyk: syna udělá novým ředitelem @muzeumumeni a zároveň na jeho otce podá trestní oznámení... https://t.co/sqfElf3kz0 — Jan H. Vitvar (@jhvitvar) 25. dubna 2019

Odvolaný ředitel Soukup, který vedl muzeum od dubna 2013, se o trestním oznámení dozvěděl od ČTK. Pochybení již dříve odmítl. "Nemám k tomu slov, co bych řekl k tomuto ministrovi, který dehonestuje tuto instituci, dehonestuje všechny lidi, kteří pracovali v nejlepší míře a s nejlepším svědomím a vědomím pro český stát jako určitý projekt. Jaké jsou za tím úmysly pana ministra Staňka, nevíme, ale určitě se budeme bránit právní cestou," řekl Soukup.

Jeho předchůdce Zatloukal, který vedl muzeum v letech 1990 až 2013 a výrazně se zasloužil o vybudování Arcidiecézního Muzea v Olomouci, s trestním oznámením dosud nebyl seznámen. "Tuším sice, co by to mohlo být, ale nemohu se k tomu vyjadřovat, když jsem ho nečetl," řekl ČTK Zatloukal. Popřel, že by za jeho éry bylo něco v nesouladu se zákonem. "To je naprostý nesmysl, ani nemohlo být nic porušeno. Vše procházelo schvalovacím řízením ministerstva financí a ministerstva kultury, takže nic porušeno být nemohlo," doplnil historik umění Zatloukal.

Kroky ministra kultury a bývalého olomouckého primátora Antonína Staňka vyvolaly velké emoce a podepsaly se i na napětí v samotném Muzeu umění. Jeho zaměstnanci před časem vyzvali ministra k rezignaci, po odvolání ředitele jej ve veřejném prohlášení požádali o osobní setkání a vysvětlení důvodů, které ho k tomuto kroku vedly. Ministr řízením Muzea umění pověřil do výběrového řízení dosavadního Soukupova zástupce Ondřeje Zatloukala, syna Pavla Zatloukala.

Projekt ojedinělé expozice výtvarného umění střední Evropy SEFO stvrdili podpisem v roce 2008 v Olomouci zástupci zemí Visegrádské skupiny. Muzeum jej plánuje přes deset let a vykupovalo kvůli tomu pozemky v okolí své budovy. Podobu SEFA vypracoval již před lety architekt Jan Šépka, ministr kultury však loni v listopadu rozhodl, že se vypíše architektonická soutěž. Muzeum se kvůli tomu musí s právními závazky složitě vypořádat.