"Nehorázná demagogie!" Schillerová se obula do NKÚ, opozice to tak nenechala

Kabinet nedávno vylepšil rozpočtovou bilanci převodem 18 miliard korun z privatizačního účtu. Schillerová zdůraznila, že zapojení peněz z výnosů privatizace bylo schváleno zákonem o státním rozpočtu a nelze je tedy chápat jako nějaké nenadálé překvapení. "Ohrazuji se proti nehorázné demagogii o rozpouštění rezerv," uvedla.

Pokud je to pravda a opravdu už je líp, proč tedy luxujete rezervy a nezačnete investovat alespoň tak, jak tomu bylo za nás? Možná proto, že 4 km nových dálnic za rok 2018 opravdu není rekord😂😂😂. Paní ministryně, Vy mi připadáte, že už těm lžím snad i sama věříte🙈#nejsmeblbci https://t.co/3fbWj0ONsJ — Marek Ženíšek (@zenisek_m) 25. dubna 2019

Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) reagoval slovy, že Schillerová by mohla přednášet na vysoké škole demagogické. "Do rezerv se sahá tehdy, když je ouvej. Pouze vaše vláda do těchto rezerv sáhla tehdy, když byl přebytek. To je rozpočtový zločin a můžete se proti tomu ohrazovat ještě třikrát," prohlásil.

O zprávě NKÚ za loňský rok Schillerová řekla, že si myslela, že jde o hodnocení jiné země, nikoli Česka. Tázala se, jak může být stát "zasukovaný", když ekonomika nadprůměrně roste, je nízká nezaměstnanost, rostou výdělky, staví se dopravní infrastruktura a přibývá podnikatelů. Ministryně připustila, že státní správa má mnoho chyb, kabinet se je ale podle ní snaží napravovat.

"Nikdy jsem nezpochybňovala potřebnost Nejvyššího kontrolního úřadu. Je důležitý, ale měl by vystupovat v rámci zákonných kompetencí," uvedla. Schillerová také poukazovala na to, že zpráva NKÚ neobsahuje nápravná doporučení.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že si ministryně financí vytáhla krátkou sirku a předvedla z dílny ministerstva propagandy směsici pravd, polopravd a vyslovených lží. Stanjura připomněl, že premiér Andrej Babiš (ANO) sliboval už před několika lety návrh důchodové reformy i nový zákon o daních z příjmů. Současný kabinet je podle Stanjury "vláda na ochranu zájmů Andreje Babiše, politických, ekonomických i osobních".