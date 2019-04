Eurovolby 2019: Koho vyšlou Češi do Bruselu? Čtěte nový průzkum

Jedno procento dotázaných si vybralo Demokratickou stranu zelených (DSZ), ostatní kandidující strany zatím přesvědčily jen minimum voličů. Přibližně deset procent respondentů, kteří pravděpodobně dorazí k volbám, ale zatím neví, komu dají svůj hlas.

Voličské preference k volbám do Evropského parlamentu v dubnu 2019. V tiskové zprávě naleznete i doplňující otázky ohledně faktorů rozhodování a témat voleb: https://t.co/a2Ix9K4FmL pic.twitter.com/RQ1JF1w55A — CVVM (@CVVMcz) 25. dubna 2019

Zveřejněné voličské preference nejsou podle CVVM předpovědí výsledků hlasování, nelze je přímo srovnávat s reálným volebním výsledkem a ani pomocí nich nelze odhadovat pravděpodobnost vstupu do Parlamentu či počet získaných mandátů. Poskytují pouze informaci o rozložení voličské podpory, uvedli analytici.

Pokud by se konaly volby do europarlamentu v dubnu, byla by volební účast 27 procent. Při minulých volbách v květnu 2014 využilo svého práva vybrat si europoslance 18,2 procenta Čechů.

Z hlediska témat důležitých pro rozhodování u voleb převládá mezi respondenty důraz na domácí témata (35 procent) oproti tématům týkajícím se EU (deset procent). Nejčastěji zmiňovaným tématem jsou běženci a migrace (15 procent), další účastníci průzkumu uváděli naříklad hájení národních zájmů, situaci kolem brexitu, životní prostředí či kvalitu potravin.

Vysoký podíl odpovědí nevím, kter činil 27 procent, i tematická roztříštěnost podle autorů průzkumu naznačují, že potenciální voliči zatím v předvolební kampani nezaznamenali žádné jednotící téma.