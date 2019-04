Zastupitel za ANO se vysmál Ferimu: Po sklence vína na Moravě boží mlýny melou rychleji než v Praze

Feriho na koštu vína v Boršicích na Uherskohradišťsku údajně napadli dva muži. Podle svědků při incidentu padla slova o „negrech“ Poslanec TOP 09 skončil po potyčce v nemocnici, kde mu lékaři ošetřili a zašili řeznou ránu a případem se už zabývá policie.

Svůj názor na věc zveřejnil i uherskohradišťský zastupitel za hnutí ANO. Podle něj se jen řada politiků snaží nahnat politické body na nešťastné situaci, která se Ferimu přihodila. „Nejdříve jsem se k tomuto incidentu nechtěl vůbec vyjadřovat, ale teď mi to už opravdu nedá. Tato situace mě opět utvrdila v tom, že média v dnešní době neřeší, co napíší a fakta si neověřují. Jde především o to, aby situace byla co nejvíce sexy pro čtenáře a stránka měla velkou návštěvnost,“ tvrdí komunální politik.

Janča se zastal mladšího z údajných útočníků. Mladý muž podle něj rozhodně rasista není. „Já sám jsem byl velmi překvapen, když jsem uviděl tváře těch „rasistických“ útočníků. Mladšího útočníka dobře znám. Je to velmi vzdělaný a zodpovědný člověk, určitě ne rasista. Média z něj udělala něco, co není, což média opravdu umí. Ve výsledku se v jejich podání jednalo o rodinu opilých rasistů, a Morava je místo, kde dostane každý „přes držku“ hned při vstupu…“ zlobí se mladý politik.

Násilí prý sice neschvaluje, každá mince ale podle něj má dvě strany. „Věřím, že alespoň obyvatelé našeho krásného města si dokáží udělat o celé situaci vlastní názor, nebude jim stačit verze jedné strany a nepřidají se k veřejnému pranýřování těchto osob. Morava je krásná, akorát tady po sklence vína ty boží mlýny melou trošku rychleji než v Praze,“ tvrdí Janča.

Tomáš Janča | foto: Facebook

Podle Feriho kamaráda při potyčce padla i nadávka „negři nejsou lidi“. Že by útok měl rasistický podtext, ale dozorující státní zástupce odmítl. Policie už v neděli uvedla, že zjišťuje, zda nebyly spáchány trestné činy výtržnictví, násilí proti úřední osobě a ublížení na zdraví. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková v pondělí doplnila, že podle dosud zjištěných informací šlo o konflikt místního charakteru související zejména s vypitým alkoholem.