Zeman v Číně? Je mi z toho rudého rojení na zvracení, naštval se Herman. A není jediný

„Zástupkyně společnosti Petrof China mě informovala o významném nárůstu zájmu o jejich piána poté, co prezident Zeman hrál na podzim v Šanghaji pro čínského prezidenta Si, kterého jsem na český stánek přivedla osobně!“ pochlubila se končící ministryně Marta Nováková.

Jenže tím pozitivní reakce na návštěvu Miloše Zemana v Číně skončily. Velmi ostře odsoudil cestu prezidenta někdejší ministr kultury Daniel Herman. „Sleduji ČT a zprávy z Číny. Odkládám politickou korektnost. Je mi z toho rudého rojení na zvracení. Bože,jak jsem šťastný za toho dalajlámu!“ vzkázali lidovec.

Do české hlavy státu si rýpnul také místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Zeman zahájil návštěvu Číny. Má podepsat memoranda o investicích za miliardy. Memoranda mají jednu velkou nevýhodu - jsou nezávazná, je tedy úplně jedno, jestli jich podepíše Zeman 5 nebo 5000. Tohle divadlo už by mělo být trapné i jemu, ale to bych od něj chtěl moc,“ postěžoval si politik.

Miloš Zeman je v Číně od čtvrtka, do Česka se vrátí v neděli. Během pracovní cesty do Číny setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem i s vrcholnými představiteli Huawei, Bank of China a státní firmy CITIC. V plánu je také jeho účast na summitu k projektu takzvané nové Hedvábné stezky.