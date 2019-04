Babiš bude mít v úterý napilno, do funkce uvede všechny tři nové ministry

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl v úterý odpoledne stihnout uvést do úřadu všechny tři nové členy své vlády, které předtím ve 14:00 jmenuje prezident Miloš Zeman. Vyplývá to z pracovní verze Babišova programu, který má ČTK k dispozici. Změny ohlášené v posledních týdnech se týkají ministerstva spravedlnosti, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva dopravy.