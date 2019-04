Hrušínský se vysmál SPD: Hitlerovo a Pitomiovo Václavské náměstí, už se tu zase smí hajlovat

Autor: Monika Černá / EuroZprávy.cz

Herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský ostře odsoudil čtvrteční akci hnutí Svoboda a přímá demokracie na Václavském náměstí. Objevili se na ní i známí představitelé evropských nacionalistických stran, kteří podpořili kampaň SPD pro evropské volby. Podle Hrušínského to ovšem vypadalo, jako by se čas vrátil o 80 let dozadu.