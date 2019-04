Babiš chce sektorovou daň pro banky, uvažuje i o operátorech

Babiš chce o návrhu debatovat: "Jestli když uděláme sektorovou daň pro banky, to bude mít takový dopad pro všechny zdražením úvěrů a dostupností úvěrů, nebo ne," řekl ČT.

ČSSD tvrdí, že by zdaněním bank do rozpočtu přibylo 14 miliard korun. Babiš podle ČT změnil na sektorovou daň názor poté, co Hamáček představil návrh ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO).

S mobilními operátory chtěl Babiš dohodnout zlevnění dat, což se mu nepodařilo. "Operátoři ignorují naše apely. V Evropské unii jsou země, které operátory tvrdě zdaňují," uvedl. Podle výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda by ale zavedení sektorové daně zkomplikovalo případný příchod čtvrtého operátora na český trh.