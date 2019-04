Jágr to schytal za návštěvu Číny: Nejhorší prostituce, stoka, selhání a nedostatek lidské slušnosti

Etzler, který v letech 2006 až 2014 působil jako stálý zpravodaj České televize v Číně, se tvrdě pustil do legendárního hokejisty Jaromíra Jágra. „Vždy jsem byl obrovským fanouškem Jaromíra Jágra. Nikdy jsem nepropásl příležitost vidět ho hrát v americké NHL. Vždy jsem obdivoval jeho cílevědomost, ambice, zápal, radost ze hry, legendární pracovní nasazení a etiku. Jeho dřina a vize na ledě i mimo z něj udělala jednoho z nejlepších hokejistů všech dob.

Novinář poukazuje na to, že Jágrova hra inspirovala nejen jeho, ale i milióny fanoušků po celém světě. „Obdivoval jsem jeho humor a nadhled. Jsem proto v šoku a naprosto zklamán, že se po skvělých týmech, ve kterých hrál, spojil s týmem gaunerů, kteří porušují české zákony a českou ústavu, kteří slouží Rusku a Číně,“ okomentoval fakt, že Jágr se vydal do Číny jako součást delegace prezidenta Miloše Zemana.

Média už před několika dny uvedla, že Jágr by se mohl stát jednou z tváří zimních olympijských her pořádaných Pekingem v roce 2022. „Jsem v šoku, že ho ti gauneři přesvědčili, aby spolupracoval s jedním z nejbrutálnějších a nejvražednějších režimů na světě. Peníze to nevysvětlí. Tohle je absolutní selhání a nedostatek lidské slušnosti, osobní integrity a charakteru. Nejhorší prostituce. Od údajně věřícího člověka. Naprostá stoka,“ nebere si servítky Etzler.

Sál Jágr ještě před odletem novinářům řekl, že rád, že by se mohl stát tváří hokejového turnaje na olympijských hrách. Argumentoval tím, že hokej si zaslouží mnohem větší popularitu nejenom v Číně, ale i po celém světě

Jágr také podle plánu doprovodil Zemana k čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. „Byl jsem vychován, že má člověk uznávat autority a vážit si lidí. Jsem jedině rád, že budu pozván," uvedl ještě před schůzkou hokejista.