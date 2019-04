Kdo bere kolik? Piráti a Gazdík si vjeli do vlasů, padaly i vulgarity

Vše odstartoval v sobotu místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík, když na svém twitterovém účtu sdílel text deníku Právo, podle jehož zjištění má pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) deset poradců, kterým magistrát měsíčně vyplácí kolem 20 až 30 tisíc korun hrubého. Celková částka vynakládaná na poradní tým se tak může šplhat až k 300 tisícům.

„Tak hlavně že Pirátská strana prosazovala snížení platů politiků, aby pan Mikuláš Ferjenčík nebyl za ‚zmrda‛,“ nebral si Gazdík servítky. „Lepší jsou neschopní politici s nižšími platy, bez kumulace funkcí, a s neuvěřitelně drahou armádou poradců. Můj Bože!“ povzdechl si. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Logicky se ozval Gazdíkem zmiňovaný pirátský poslanec. „Tohle je fakt neuvěřitelný, Petr Gazdík, který bere minimálně 200 000 měsíčně jako poslanec a radní Zlínského kraje, má tu drzost kritizovat Zdeňka Hřiba za to, že řádově stejnou částku vyplácí svému desetičlennému týmu poradců. Bez expertního zázemí se politika dělat nedá,“ napsal Ferjenčík na Twitteru.

Primátor Hřib se zapojil až do debaty, kdy jeden z uživatelů sociální sítě napsal, že by od Starostů nečekal, že budou kopat do Pirátů, navíc za použití vulgárních slov. Gazdík se za použití zmíněného termínu omluvil s tím, že jen citoval Ferjenčíkova slova z pléna Poslanecké sněmovny, která padla při projednávání tématu platů politiků.

„Dobrá. Skaut je totiž čistý v myšlenkách, slovech i skutcích, že?“ ptal se místopředsedy STAN primátor Hřib. „Kolega Ferjenčík asi není bratr skaut, že?“ reagoval Gazdík. Na tuto otázku Ferjenčík neodpověděl, jeho přestřelka s poslaneckým kolegou však pokračovala jiným tématem.

Pražský primátor Zdeněk Hřib | foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Gazdík totiž začal zpochybňovat kompetentnost jednoho z Hřibových poradců Iva Vašíčka, který mimo jiné označuje NATO za „vojenské válečné uskupení, které plní zájmy vlády USA“. Místopředseda hnutí STAN to označil za „báječný expertní názor“.

„Ivo Vašíček Zdeňkovi neradí v zahraniční politice, což bezpochyby víte, ale proč si nekopnout, že ano,“ uvedl vše na pravou míru Ferjenčík. „Nevím taky k čemu by primátor Prahy potřeboval poradce v zahraniční politice Prahy,“ odvětil Gazdík. Celou věc pak uzavřel vyjádřením, že k názorům Vašíčka nechová důvěru a o „Zdeňu Hřuba má trochu strach“.

Do debaty se zapojil i starosta pražských Řeporyjí a bývalý bulvární novinář Pavel Novotný (ODS), kterému 200 tisíc za poradce přijde „odpovídající“. Gazdík je však jiného názoru. „Hejtman Zlínského kraje s kumulací funkci má jen jednoho poradce, myslím… a dělá práci dobře - třeba budeme stavět nemocnici za 8 miliard,“ vysvětlil.