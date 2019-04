Čína kvůli Hřibovi ruší akce českých umělců? Ovčáček zuří, Piráti si to nenechali líbit

O rozhodnutí Pekingu informoval ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) po jednání, která v Číně vedl. Upřesnil, že se tak čínské úřady rozhodly poté, co zaznamenaly některá prohlášení primátora¨Hřiba. Zejména instituce, které mají v názvu "pražský", se teď musí vypořádat s rušením již domluvených akcí.

Praha se pod novým vedením například opět rozhodla v březnu vyvěšovat na budovu magistrátu tibetskou vlajku. Vedení Prahy navíc jednat s Pekingem o změně sesterské smlouvy, kterou s čínským městem uzavřelo minulé vedení hlavního města. Současné vedení Prahy chce z dokumentu odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

Slova ministra Staňka zaskočila například expremiéra Mirka Topolánka. „Normální ministr kultury sebevědomé země by z takového jednání odešel,“ rýpnul si do šéfa rezortu kultury.

Ke kauze se vyjádřili i Hřibovi straničtí kolegové, kteří se pražského primátora zastali. „Ministr Staněk usmiřuje čínského ministra, že filharmonie není zřizována Prahou, ale ministerstvem kultury. Hypoteticky, kdyby došlo ke konfliktu mezi čínskou armádou a pražskými městskými strážníky, na čí straně by bylo české ministerstvo obrany?“ zajímá pirátského poslance Mikuláše Peksu.

Podle Jakuba Michálka chování Číky ukazuje jeho skutečný postoj k Česku. „Přátelství mezi národy musí být postaveno na vzájemném respektu. Rušením vystoupení českých umělců Čína opět dokazuje, že Česko nerespektuje, že nás bere jako svého vazala, který je jí dobrý tak akorát na to, aby sem vyvážela čínské výrobky, slibovala fiktivní investice a pandu,“ poznamenal předseda Poslaneckého klubu Pirátů.

Naopak mluvčí prezidenta Miloše Zemana Piráty a především pražského primátora nešetří. „Kterou zemi zneuctí v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou pražští Piráti v čele s primátorem Hřibem příště? Uznají nezávislost Katalánska? Okupaci Krymu? Nebo snad oddělení Severního Irska od Velké Británie?“ podivuje se na sociálních sítích.

I na to mají ovšem Piráti odpověď. „Nemohl by prosím někdo co Číny pošeptat, že PPF má sídlo v PRAZE a Zeman sídlí na PRAŽSKÉM hradě?“ rýpnul si poslanec Jan Lipavský.