Embargo na české umělce? Petříček bude kauzu řešit s čínským velvyslancem

Aktualizováno 12:24 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se sejde s čínským velvyslancem kvůli tomu, že Čína údajně ruší vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou. Ministr to dnes řekl novinářům, před schůzkou si chce informace ještě ověřit na ministerstvu kultury. Pokud by bylo vystupování českých umělců omezováno, považoval by to Petříček za nešťastné.