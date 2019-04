Kiska dostal klíč od Prahy: Česká metropole je třetí největší slovenské město, žertoval

"S Prahou je spojený život nás, Slováků. Praha byla pro mě osobně větší část života mým hlavním městem," řekl Kiska. "Praha je třetím největším slovenským městem, protože podle neoficiálních statistik tu žije více než 100.000 Slováků a slyšet slovenštinu v obchodech je zcela běžné," dodal. Podle primátora Hřiba žije v Praze největší slovenská komunita na světě.

Slováků bylo podle údajů cizinecké policie ke konci roku 2017 v Česku asi 112.000 a v Praze 30.000. Byli tak po Ukrajincích druhou největší skupinou cizinců žijících v Česku. Kromě lidí zaznamenaných v údajích o cizincích ale v Česku dlouhodobě žije řada lidí hlásících se ke slovenské národnosti. Třeba v roce 2011, kdy se konalo poslední sčítání lidu, se v Česku hlásilo ke slovenské národnosti skoro 150.000 lidí. Praha má zhruba 1,3 milionu obyvatel a největšími městy Slovenska jsou Bratislava se 430.000 obyvateli a Košice s 239.000.

"Naše národy mají skutečně stále mnoho společného. Dotkli jsme se tématu týkajícího se například bydlení, které trápí všechny metropole, nebo dopravy," řekl Hřib po jednání se slovenským prezidentem. Podle Kisky se i Bratislava potýká s problémy v bydlení podobnými těm pražským. I tam někteří investoři podle prezidenta skupují byty, které pak pronajímají přes platformu Airbnb, a mladí lidé tak mají problém sehnat podnájem. Radní s Kiskou mluvili i o tom, jak se v Praze žije menšinám.

"Já věřím, že spolupráce, která byla navázána mezi Prahou a Bratislavou, bude dále pokračovat," uvedl primátor. Praha pomáhala slovenskému hlavnímu městu například se zakládáním metropolitního institutu, obdoby pražského Institutu plánování a rozvoje.

Po jednání se Kiska podepsal do starobylé knihy hlavního města Prahy a pak převzal symbolický klíč od města.

Milionář a filantrop Kiska byl zvolen prezidentem Slovenska v roce 2014 a v letošních prezidentských volbách již o další zvolení neusiloval. Podpořil právničku a protikorupční aktivistku Zuzanu Čaputovou, která v březnu zvítězila nad místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem ve druhém kole voleb se ziskem 58,4 procenta hlasů. Kiska přijede do České republiky a do Prahy ve funkci hlavy státu ještě jednou, a to 30. května. Bude to jeho poslední návštěva v roli slovenského prezidenta.