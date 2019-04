Ministr Brabec v Číně chválil tamní nechvalně proslulé životní prostředí

Součástí delegace prezidenta Miloše Zemana na návštěvě v Číně byl i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který poskytl rozhovor tamní státní zpravodajské agentuře Xinhua, u nás známé jako Nová Čína. Ta jej titulovala jako místopředsedu vlády, ač Brabec v této funkci pomalu končí.

Brabec se svěřil, že je v Číně poprvé, už na první pohled jej však zaujalo množství zeleně v zemi. Pro čínskou státní politiku v oblasti životního prostředí měl slova obdivu. „Čelíme společné výzvě týkající se klimatických změn. Čínská snaha o zalesňování je velice důležitá pro kontrolu klimatických změn,“ uvedl Brabec pro Xinhua.

Oficiální data hovoří o tom, že Čína oproti 70. letům minulého století zvýšila podíl zalesnění krajiny o 10 %. Jen loni bylo vysázeno přes 7 milionů hektarů nových stromů. Naopak o tom, že Čína patří k největším průmyslovým znečišťovatelům na světě nepadlo v článku ani slovo.

Na podobné otázky odpovídal český ministr životního prostředí dost diplomaticky. Na otázku, jaký je vztah mezi člověkem a přírodou, Brabec odpověděl, že jsme na to 200 let měli špatnou odpověď. Obě země podle jeho názoru zastávají udržitelný vývoj, ačkoliv ne všude se to daří. „Přírodní zdroje spotřebováváme rychleji, než trvá přírodě jejich obnova,“ konstatoval.

Podle Brabce mohou Češi nabídnout protistraně pomoc v boji se znečištěným ovzduším. Podle studie z roku 2015 kvůli němu v Číně denně zemřou 4 tisíce lidí. Ministr se nechal slyšet, že i Česko si prožilo podobnou enviromentální krizi, tudíž může Praha s Pekingem spolupracovat na řešení.

Spolupráce je prý možná i v oblastech zadržování vody v krajině, boje se suchem nebo zpracování odpadu. „Naše budoucnost musí být i zelená,“ uzavřel Brabec rozhovor, zatímco stál před automobilem značky Škoda.