Babiš se chlubil schůzkou s francouzským filosofem. Hanba Babišovi a Zemanovi, napsal po setkání Lévy

Babiš na sociálních sítích v pátek informoval, že se setkal s francouzským filosofem Bernardem-Henri Lévym. „V českých médiích prohlásil, že hnutí ANO je spíš hnutím NE a chystal se mi prý říct, že tahle země udělala díky mně obrovský krok zpět. A že stále miluju byznys,“ vysvětluje na facebooku český premiér.



Podle něj si ale nakonec povídali skoro hodinu a půl. „O mojí minulosti, o společných přátelích ve Francii a v Maroku, o zahraniční politice, o tom, jak to chodí na Evropských radách, o novinářích, o tom, jak chci pro jeho kamaráda spisovatele Milana Kunderu české občanství,“ rozplýval se Babiš.



A jak setkání dopadlo? „Každopádně řekl, že jsem jiný, než si o mně myslel před setkáním. Než četl v novinách. Tak aspoň to. Vybavil jsem ho na cestu naší knížkou v angličtině, aby viděl, že i když nemáme stejné názory na všechno, já mám vize, které se snažím realizovat. A už nejsem byznysmen, který myslí na vlastní zisk. Já teď bojuju jen a pouze za zájmy České republiky,“ popisuje Babiš.

Jenže známý filosof to evidentně viděl jinak. Den po schůzce na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, ve kterém je vůči Babišovi velmi kritický. „Praha, včera večer. Přítomnost Kundery. Duchové Havla, Kafky a rabína Loewyho. Hanba Babišovi a Zemanovi, jsou jako Laurel a Hardy populismu,“ napsal na twitteru. Dodal také, že Babiš je „člověk složitější a sympatičtější než jeho pověst“. Dodal ale, že u něj jde o „čistou formu populismu“.

Prague, hier soir. #LookingOfEurope. Présence de Kundera. Fantômes de Havel, de Kafka et du Maharal de Prague. Honte à #babiš et #Zeman, les Laurel et Hardy du populisme. #Europeennes2019 #Macron #GiletsJaunes ⁦@theatreantoine⁩ pic.twitter.com/MZTLy3yDsx