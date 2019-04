Staněk dostane vyhazov z vlády? Chystá se na něj grémium ČSSD

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) by měl vysvětlit své personální kroky stranickému grémiu. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček, nechtěl ale předjímat, jak se vedení sociálních demokratů k dalšímu působení Staňka ve vládě vyjádří. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka v neděli řekl, že osobně by zvažoval Staňkovo odvolání z kabinetu.