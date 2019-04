Nechceme Babiše! Nezávislou justici! Po celém Česku demonstrovaly tisíce lidí

Aktualizováno 21:31 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přes nepříznivé počasí se dnes v Praze sešly tisíce lidí k protestu proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a plánované změně v čele ministerstva spravedlnosti. Staroměstské náměstí, kam přišli v pochodu z Hradčan, zaplnili zhruba ze tří čtvrtin. Podle organizátorů jich bylo asi 15.000. Babišovi odpůrci ze spolku Milion chvilek se obávají toho, že Česko bude, co do útoků na nezávislost justice, následovat Polsko a Maďarsko. Pokud do vedení ministerstva spravedlnosti nastoupí Marie Benešová, protest chtějí za týden zopakovat s účastí politiků.