Proti Babišovi demonstroval i Bohuslav Sobotka, Ovčáček se mu a dalším protestujícím vysmál

Do demonstrací se zapojila i řada politiků. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se zúčastnil akce v Praze. „Důvody demonstrovat jsou pádné - tlak na ministry přes vlastní média, odchod kompetentního ministra bez škraloupu v době, kdy policie navrhla obžalovat premiéra, i alarmující střet zájmů člověka, který stojí v čele státu. Jsem velmi rád, že se tolik lidí sešlo. Občanská společnost žije!“ okomentoval protesty Bartoš, který ocenil, že se nekonaly jen v Praze, ale i v dalších městech a obcích.

Za ODS se zúčastnil například místopředseda strany Martin Kupka. „Přišel jsem na Staromák, protože chci nejen ve Sněmovně jako poslanec bojovat za zachování nezávislé justice. Je to také moje občanské přesvědčení. Bez nezávislé justice nemůže demokracie dobře fungovat. Premiér o sobě nemá mluvit jako o oběti politického procesu a že se dá u nás trestní stíhání objednat. Pokud by to tak bylo, měl by tomu okamžitě zabránit, nebo rezignovat. Rozhodně si ale nemůže dovolit měnit ministra spravedlnosti bez důvodu, když mu současně hrozí obžaloba. To prostě bije do očí a nikdo se nesmí divit, že kvůli tomu chodíme i v dešti na náměstí,“ vysvětluje na sociálních sítích.

V Praze demonstroval i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Nesmí dojít k ovládnutí celého justičního systému dvěma lidmi. Stíhaným premiérem a proruským prezidentem. Moc díky všem, kteří se dnes zúčastnili demonstrací. Má to smysl,“ vzkázal.

Zapojili se i senátoři jako Mikuláš Bek či Jiří Drahoš. „Je skvělé, kolik lidí se i přes nepřízeň počasí sešlo, protože jim není lhostejný stav naší justice. Jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti by nepochybně mohlo vést až k ohrožení nezávislosti soudců a státních zástupců. A to je v právním státě, kterým stále ještě jsme, zcela nepřijatelné!“ pochvaluje si někdejší prezidentský kandidát.

„I přes nevlídné počasí se nás dnes na Staroměstském náměstí sešlo pěkných pár tisíc. Nejde jen o konkrétní jména, ale hraje se tady o budoucnost právního státu a důvěru občanů v něj,“ ocenil vysokou účast na demonstracích senátor Václav Hampl.

Demonstranty naopak kritizoval mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Ten se na sociálních sítích pustil do spolku Milion chvilek pro demokracii, která protestní akce pořádala. „Takže se pospojovali neobolševičtí Piráti, podivně placené politické neziskovky a neúspěšní politici a celé se to jmenuje Milion chvilek nenávisti,“ zlobil se mluvčí.

Nelíbilo se mu ani to, jak se o akcích psalo v médiích. „Je srandovní pozorovat četné novináře, jak si po všech těch svých politických prohrách už nehrají na nezávislé a doslova veřejně ucvrnkávají z jedné absolutně bezvýznamné demonstrace jakéhosi podivného spolku,“ nebral si servítky Ovčáček.

“Tak se nám včera na Staromáku sešli všichni voliči TOP 09, STAN a Bohuslava Sobotky, paní Müllerová.”



“A co chtěli, pane Švejk?”



“Rozevírali lautr stejné deštníky a fotili se do Čubičky, paní Müllerová.” — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 30. dubna 2019

„Na akci Milionu chvilek nenávisti vystoupil i šéf Transparency International David Ondračka. Tato organizace se tak otevřeně přihlásila k TOP 09 a STAN a zapojila se do politického boje. Tvrzení Transparency International je proto třeba ignorovat jako součást opoziční kampaně,“ tvrdí mluvčí Hradu.

Palermo?



1) ČT dělá reklamu Milonu chvilek nenávisti.



2) ČT spolupracuje s Transparency International.



3) Transparency International se účastní Milionu chvilek nenávisti.



4) Transparency International, ČT a Milion chvilek nenávisti utočí na ty samé politiky. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 30. dubna 2019

Demonstrace odsoudil i někdejší ministr práce, poslanec i senátor Zdeněk Škromach (ČSSD). „Popravdě nevím, proč média věnují tolik pozornosti akci několika stovek "profesionálních demonstrantů", kteří se pravidelně snaží ovlivňovat a získat moc v naší zemi. Ať si demonstrují, mají na to právo. Ale o vládě rozhodují občané ve volbách. Chápu, že to některým ještě nedošlo,“ rýpnul si do těch, kteří přišli demonstrovat proti změnám ve vládě.