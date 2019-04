Schwarzenberg se diví: Zeman útočí na vlastní úřad, Jsme opravdu podivuhodná země

Schwarzenberg se vyjádřil k nedávné cestě prezidenta Miloše Zemana v Číně. „Náš prezident se zase po čase vypravil do Číny. Nechci mu bránit v jeho lásce k jedné z nejtvrdších diktatur na světě, kde je ještě k tomu uctíván a vítán. Budiž. My jsme si ho zvolili, tak ho máme,“ posteskl si politik, který se Zemanovi postavil v historicky první přímé volbě českého prezidenta.

Na jeho cestě prý ale přesto bylo něco, co stálo za pozornost. „Ale přece jenom byl jeden jeho výkon během této cesty poněkud zvláštní. Navštívil firmu Huawei, která, jak známo, zásobuje také Pražský hrad a tam se jasně vyjádřil proti všem „pomluvám“, které směřují na tuto firmu a kterou kdekdo „neodůvodněně“ podezřívá ze zneužívání dat. Ovšem podezřívá ji, mimo jiné, i náš český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,“ připomněl český předseda TOP 09.

Uznává, že hlava státu může mít odlišný názor, než je stanovisko tohoto úřadu, a že má plné právo si na Hrad povolat šéfa tohoto úřadu a s ním si tuto otázku objasnit. „Ale že by hlava státu v cizí zemi před jejími představiteli znevěrohodňovala své vlastní úřady, to je přece jenom pozoruhodný skutek. Nikdy jsem neslyšel, že by jiná hlava státu na světě útočila na vlastní úřady. Český prezident to zcela jasnými slovy učinil,“ podivuje se Schwarzebnerg nad tím, co Zeman v Pekingu prohlásil.

Český prezident mimo jiné uvedl, že Česká republika se v kauze Huawei chová servilně. „Uvnitř Evropy je takový vzteklý červený kousek, to je země, která je proti Huawei," okomentoval postoj Česka Zeman.

Za první servilitu označil kauzu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, kterého Česká republika vydala do Spojených států a ne do Ruska. Duhou servilitu pak podle něj představuje ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, NÚKIB) Dušan Navrátil. Právě NÚKIB varoval v závěru loňského roku před technologiemi Huawei a další čínské společnosti ZTE.

„Prezident tedy útočí na vlastní úřad, a to v zahraničí a přímo u té firmy, kterou tento úřad označil jako riziko pro naší kybernetickou bezpečnost. Jsme opravdu podivuhodná země,“ přiznává Schwarzenberg.