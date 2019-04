Jak to bude s navýšení rodičovského příspěvku? Babiš po čase opět naťukl kontroverzní téma

"Víc než 54 tisíc podpisů už je na petici za zvýšení rodičovského příspěvku. Tu mi dnes přinesly sympatické maminky, se kterými jsem se potkal už před více než měsícem v Olomouci," napsal v rámci své prezentace Andrej Babiš na sociální síti.

Vláda pod vedením premiéra Babiše odhlasovala opatření, že navýšení rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 300 000 Kč bude platit až pro děti narozené po 1 .1. 2020.

Jenže vláda začala ve svých slibech hledat kompromisy a tak se navýšení bude týkat jen novorozenců od 1. 1. 2020. Nejdřív se k příslibu vládní představitelé hrdě hlásili, ovšem následně sklidili kritiku týkající se absurdních situací typu, co když se někdo narodí 31. 12. 2019? Nedostane nic. Ovšem je pochopitelné, že podobná legislativní úprava vyvolává nedůvěru.

Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) počítal s vyplacením vyššího příspěvku pro rodiče dětí do 4 let a to i těch, kteří již nečerpají rodičovskou dovolenou a chodí do zaměstnání. Na vládní radě byl však návrh pozměněn.

Zástupci ČSSD usilují o změnu návrhu, stejně jako jejich koaliční partner, alespoň podle vyjádření předsedy ANO Andreje Babiše. "Zopakoval jsem jim, že je to pro mě velké a zásadní téma, které několikrát týdně řeším s ministryní financí @alenaschillerov, která momentálně sestavuje rozpočet. Máme víc variant a jak jsem slíbil, jednu z nich do konce května představíme, tak aby to bylo co nejférovější," napsal na Twitteru Babiš.

Další variantou diskutovanou mezi politiky je poměrné doplacení příspěvků pro rodiče dětí narozených před 1. 1. 2020, kteří jsou na rodičovské dovolené. Diskutována byla i možnost navýšit o slíbenou částku rodičovský příspěvek všem, kteří se zrovna na rodičovské dovolené nacházejí v době vstupu návrhu v platnost.

Jednoho z diskutujících na profilu Andreje Babiše zaujal jeho zájem o petici podepsanou 54 tisíci podpisy. "Víc než 333 tisíc podpisů už je na petici za odstoupení trestně stíhaného premiéra. @milionchvilek," připomněl zároveň včerejší demonstrace.