Premiér ve vězení? Právník Kysela nám vysvětlil, co na to říká česká ústava

V polovině dubna předala Policie ČR státnímu zástupci spis v kauze Čapí hnízdo. Po více než tříletém vyšetřování navrhla obžalovat několik lidí včetně úřadujícího premiéra Andreje Babiše (ANO). Státní zástupce nyní materiál studuje, poté má rozhodnout, zdali opravdu podá žalobu.

V souvislosti s možným odsouzením Babiše a faktem, že podle průzkumů veřejného mínění zůstává hnutí ANO nadále suverénně nejsilnější politickou stranou v zemi, se nabízí otázka, zdali je možné, aby předseda vlády úřadoval z vězení. EuroZprávy.cz proto oslovili ústavního právníka a vedoucího Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK Jana Kyselu.

Jan Kysela | foto: Facebook

Kysela považuje pobyt ve výkonu trestu za neslučitelný s výkonem funkce předsedy vlády. „Premiér omezený na svobodě těžko může předsedat vládě a Bezpečnostní radě státu, docházet do Poslanecké sněmovny, vyžádá-li si jeho přítomnost, vést úřední, politická i diplomatická jednání, vyřizovat spisy apod.,“ vysvětluje pro EuroZprávy.cz.

„Ve vězení by podléhal zákonu o výkonu trestu, jehož účelem je zajistit realizaci trestu, a nikoliv umožnit pokračovat v libovolné předchozí kariéře,“ doplňuje Kysela. Česká ústava však podle jeho slov nepředpokládá, že by podobná situace vůbec mohla nastat.

„Předseda vlády, jemuž by vznik takové překážky výkonu funkce hrozil, by měl podat demisi. Prezident republiky by ji přijal a nástupu do výkonu trestu by nic nebránilo,“ konstatuje ústavní právník.

Kdyby premiér otálel, bylo by podle Kysely na samotné vládě, aby přijala usnesení o své demisi a předsedu vlády „stáhla s sebou“. Pokud by otálel i kabinet, měla by Poslanecká sněmovna přistoupit k hlasování o nedůvěře, které by v případě úspěchu následovala povinná demise vlády.

„Ve všech případech by demisi přijal prezident republiky s tím, že by již premiéra nepověřil výkonem jeho funkce až do jmenování premiéra nového. Vládu v demisi by řídil místopředseda,“ popisuje Kysela pro EuroZprávy.cz.

Co by následovalo poté? „Nového předsedu vlády by bylo třeba jmenovat velmi záhy, protože Ústava a zákony počítají s tím, že nějakého máme,“ říká ústavní expert. Český premiér kupříkladu kontrasignuje prezidentovy akty a má i mnohé personální kompetence. Má také za úkol zastupovat prezidenta při uprázdnění úřadu či nezpůsobilosti jej vykonávat.