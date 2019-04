Změna kalendáře? Den vstupu do EU by měl být státní svátek, žádá STAN

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poslanci hnutí Starostové a nezávislí by chtěli, aby se den vstupu České republiky do Evropské unie, tedy 1. května, zařadil mezi státní svátky. Uvedli to v dnešní tiskové zprávě. Ve středu to bude 15 let od vstupu země do unie. Na 1. květen zároveň připadá Svátek práce.