Pod Staňkem se houpe židle? Onderka je na ministra pořádně nabroušený

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka trvá na projednání situace kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) stranickým grémiem. ČTK dnes řekl, že v pondělí o svém názoru, že by měla sociální demokracie zvážit odvolání ministra, hovořil s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. "Trvá na tom, že ho dovolávat nebude. Co se týká grémia, předpokládám, že bude příští týden, protože pan Staněk dnes odlétá do Spojených států," uvedl. Vedení sociálních demokratů se zřejmě sejde příští čtvrtek, dodal.