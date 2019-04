Česko má obměněnou vládu: Zeman jmenoval Havlíčka, Benešovou a Kremlíka

Vláda Andreje Babiše (ANO) tak zažila během deseti měsíců svého fungování už šest personálních změn. Žádný předchozí český kabinet nevyměnil v prvním roce existence tolik ministrů. Dosud nejvíc členů kabinetu, pět, vyměnil v prvních 12 měsících fungování své druhé vlády tehdejší premiér Václav Klaus.

Zeman v projevu k novým ministrům vyzval Benešovou, aby se zasadila o rychlejší práci soudů. "Největším nedostatkem soudního systému je bezpochyby pomalost soudního řízení," řekl Zeman. Připomněl například procesy s bývalým středočeským hejtmanem Davidem Rathem nebo s někdejší ministryní obrany Vlastou Parkanovou.

"Váš předchůdce pan ministr Kněžínek nedávno odvolal soudce za nečinnost. Nechci paušalizovat, nicméně obávám se, že takových soudců je celá řada. A kdyby byli nahrazeni těmi, kdo budou pracovat, pak by bylo možné soudní řízení zrychlit," uvedl prezident.

Schillerové Zeman slíbil podporu v úsilí o úspory ve státním rozpočtu. Zároveň jí vyzval k omezování daňových úlev a výjimek. "Doufám, že ve vaší osobě se najde herbicid, který (daňovou) soustavu odplevelí, i když lobbistické skupiny proti tomu budou protestovat," řekl. Podle něj by to mohlo státnímu rozpočtu přinést desítky miliard korun.

U nového ministra průmyslu Zeman ocenil, že podporuje rozvoj jaderné energetiky, a vyjádřil přání, aby dobře připravil tendr na stavbu nových bloků v elektrárně Dukovany. "Přál bych si, aby byl transparentní, abychom vycházeli z objektivních kritérií, ať už cenových, ekonomických nebo technických, včetně účasti českých firem v tomto projektu. A také bych si přál, aby tento tendr nebyl zatěžován žádnými ideologickými předsudky," řekl Zeman.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse.

Pan prezident jmenoval na Pražském hradě Karla Havlíčka do funkce místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu, Vladimíra Kremlíka do funkce ministra dopravy a Marii Benešovou do funkce ministryně spravedlnosti. Do funkce místopředsedkyně vlády jmenoval Alenu Schillerovou. pic.twitter.com/mXt3LRm2IN