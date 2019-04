Babiš se bije za Benešovou. Vymyšlené věci, stokrát opakovaná lež, vzkázal kritikům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes při uvedení Marie Benešové (za ANO) do funkce ministryně spravedlnosti znovu odmítl, že by chystala změny na státním zastupitelství. Spekulace o Benešové ho mrzí, justice v Česku podle něj ohrožena není, považoval by za korektní, aby nová ministryně dostala příležitost pracovat. Babiš v té souvislosti kritizoval média a případ Čapího hnízda, ve kterém sám čelí návrhu na podání obžaloby.