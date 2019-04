Zásadní změna české politiky. Babiš chce rušit a zakládat tato ministerstva

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil, že by do budoucna mohla zaniknout některá současná ekonomická ministerstva. Jako možnost označil vznik ministerstva pro hospodářství. Řekl to na briefingu po uvedení nového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) do úřadu. Babiš uvedl, že vkládá do Havlíčka velké naděje, že mu s integrací ekonomických ministerstev pomůže. Havlíček se dnes stal také vicepremiérem pro hospodářství.