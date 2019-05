Úspěch ODS ve volbách? Podle Zahradila 4 mandáty

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Europoslanec ODS Jan Zahradil by považoval za úspěch, kdyby strana získala v eurovolbách čtyři mandáty, čímž by zdvojnásobila současný počet. Zahradil to dnes řekl na akci ODS k 1. máji v Praze na Petříně. Nyní v Evropském parlamentu ODS zastupují Evžen Tošenovský a právě Zahradil, který je volebním lídrem své strany. Na druhém místě kandidátky je Tošenovský