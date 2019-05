Svobodní kritizují Evropskou Unii, pro Česko je prý nevýhodná

Prvomájová akce Svobodných začala krátce po 13:00 úvodními projevy. Lídr kandidátky strany ve volbách do Evropského parlamentu Vít Jedlička v něm uvedl, že cílem je v budoucnu vystoupení země z EU. "Před vstupem do Evropské unie nám bylo lháno o tom, jaké přínosy to bude mít. Největším problémem je obrovská byrokracie," uvedl. Jako vhodnou organizaci označil Evropské sdružení volného obchodu. Následně se zástupci strany a jejich příznivci vydali na pochod k Pražskému hradu. Na akci dohlížela zhruba desítka policistů.

Svobodní si pro akci vytiskli improvizované účtenky, které měly znázorňovat náklady členství České republiky v EU. Podle Svobodných je Česko kvůli řadě nepřímých nákladů v minusu 1,7 bilionu korun, což znamená zhruba 160.000 korun na každého obyvatele. Účtenky rozdávali při průvodu kolemjdoucím. Na Hradě ji pak předali i mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi, který ji podle nich předá prezidentovi. Svobodní chtějí, aby Zeman změnil svůj přístup k EU.

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004.