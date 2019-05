Havlíček reorganizuje ministerstvo: Jeho "pravou rukou" bude Jirotková, šéfka CzechInvestu

Havlíček si na ministerstvo přivede ještě druhého náměstka. Podle ministra to bude člověk mladší generace, který bude mít na starosti ekonomické řízení resortních organizací.

"Paní Jirotková je respektovaná státní manažerka moderního střihu. Je neovlivnitelná, zná dobře mezinárodní i lokání prostředí a je odborně schopná. Myslím si, že resort rozsvítí," řekl Havlíček, který do funkce nastoupil v úterý. Na tiskové konferenci při uvedení do úřadu také řekl, že jméno druhého náměstka oznámí zhruba do týdne.

Havlíček již minulý týden avizoval, že hned po svém příchodu na ministerstvo vymění oba politické náměstky - Alexandru Rudyšarovou a Ivana Pilného (ANO) a přivede odborníky z různých sfér. Uvedl, že s premiérem Andrejem Babišem (ANO) personální změny neřešil.

Jirotková se generální ředitelkou státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která pomáhá lákat zahraniční investory do Česka a podporuje české firmy, stala loni v březnu. Předtím tam působila jako ředitelka Odboru interních projektů.

Bývalá ministryně průmyslu Marta Nováková při svém odchodu uvedla, že by se všechny tři agentury měly propojit do poloviny letošního roku. Havlíček k tomu ČTK řekl, že se nejdříve musí vyřešit sídlo agentur, aby všechny sídlily na jednom místě a byly dopravně dostupné pro své klienty. A aby byly vybaveny pro zákazníky tak, jak se očekává v době nových technologií. Původní objekty v centru Prahy se dají podle něj využít jinak a na nákladech jednotlivých agentur by se dalo uspořit až 30 procent.

"Chci obratem vidět seznam všech zaměstnanců, nabízených služeb, režijní náklady. Spočítáme, o kolik půjde lidí, co lze pospojovat ve smyslu společné správy a kam vše umístit," dodal. Vyjednává rovněž, že by CzechTourism přešel pod ministerstvo průmyslu. Přemýšlí také o tom, že by sídlo agentur mohlo být i pro Česká centra, která jsou pod ministerstvem zahraničí, případně i pro Technologickou agenturou ČR.

Termín právního sloučení je pro Havlíčka až druhořadý. "Za několik měsíců jsme schopni dát to do nějaké podoby. Dnes se mluví víc o fúzi, ale ta mě zajímá až ve druhém sledu. Mě víc zajímá, jak se to prolne produktově, kde se ušetří na společné správě a bude přátelské pro zákazníka," řekl.