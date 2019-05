Boj o pozice. Exprezident Klaus varuje Fialu, ODS se do něj pustila jako jeden muž

Boj o pozice mezi ODS a otcem a synem Klausovými započal ve chvíli, kdy parlamentní strana ze svých řad vyloučila Václava Klause mladšího. Fiala tehdy oběma vzkázal, že se „nenechá poučovat o tom, co je pravicové, protože oni už pravicoví nejsou“. Právě tímto a dalšími výroky se však dotkl bývalého prezidenta, který předevčírem poskytl rozhovor serveru Seznam Zprávy.

V něm bývalá hlava státu prohlásila, že jestli byl takový výrok míněn vážně, tak je Fiala „neskonale větší hlupák, darebák a podvodník, než si myslel“. Současný předseda ODS svedl podle jeho názoru stranu na naprosté scestí. Na závěr dokonce pohrozil návratem na scénu. „Jestli bude ještě někdy pronášet takové silácké výroky, hrozí, že se naštvu a do politiky vstoupím znovu,“ nechal se slyšet.

V současnosti se o tom hodně spekuluje, jelikož jeho syn připravuje po svém vyloučení z ODS vznik nové politické strany. Prakticky se řeší pouze to, jak moc aktivně v ní bude bývalý prezident působit. Občanští demokraté si však už nyní uvědomují, že si oba subjekty budou vzájemně konkurovat, proto se do Klause po rozhovoru pustili.

„Václav Klaus starší teď vzývá jakousi ‚normálnost v politice‛. Zároveň ale toho, kdo si ho dovolí politicky kritizovat, označí za darebáka, hlupáka a podvodníka. To je opravdu ta normálnost?“ ptal se na Twitteru poslanec Martin Baxa, kterým chtěla ODS původně nahradit Klause mladšího ve vedení sněmovního školského výboru.

Pod Baxovým příspěvkem reagovala i mediálně významná tvář občanských demokratů na regionální úrovni, starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. „Je to hulvát!“ nebral si bývalý bulvární novinář servítky. „To je ale drzost. Co si to, dědek, dovoluje?“ napsal Novotný pod jiným příspěvkem na stejné téma.

Je to hulvát! — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 1. května 2019

Exprezidentem zmiňovaný předseda Fiala reagoval pouze prostřednictvím vysmátého emotikonu, čímž dal jasně najevo, že ho Klausova kritika netrápí.

Klaus mladší v posledních týdnech zintenzivnil přípravy vzniku nové politické strany. Mluví se o tom, že hodil laso další odpadlici z ODS, poslankyni Zuzaně Majerové Zahradníkové, zároveň začal přemýšlet nad názvem subjektu. O radu požádal i uživatele Facebooku, ale z ankety vzešla spíš řada kontroverzních či zábavných návrhů.