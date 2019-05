Jágr se vysmál novinářce kvůli Mynářovi, Zemanovi a Číně: Tak promiňte, jestli jsem se vyfotil s někým

Jágr tvrdí, že v Číně byl sám za sebe a že jeho cílem bylo, aby byl hokej v Číně populární. „Myslím, že jsem toho v kariéře dokázal dost,“ vysvětlil legendární hokejista Deníku N. Poukázal na to, že když byl v Číně Wayne Gretzky či některé týmy severoamerické NHL, žádné kritické ohlasy neslyšel.

Poukazuje také na to, že díky tomu by v Číně mohla vzniknou soutěž, ve které by vzniklo více příležitostí nejen pro hokejisty, ale i pro trenéry. „Stejně, jako to bylo dříve v Německu nebo ve Švýcarsku, kde hokej nebyl populární. Naše hokejová škola je na vysoké úrovni, trenérská škola také, takže naši trenéři jezdili trénovat do Německa a do Švýcarska a díky tomu udělali dobré jméno a otevřeli hranice pro další hokejisty a další trenéry. To samé je i s Čínou, protože je tam obrovský trh a všichni po tom touž, vysvětluje Jágr s tím, že strategický bod je právě olympiáda.

Právě to, že jel se Zemanem, mu podle něj dalo větší příležitost hokej propagovat. „Kdyby přijel nějaký Jágr z České republiky bez toho, aby přijel s prezidentem, myslím si, že si toho nikdo nevšimne. Ale musí přijet s prezidentem, pak vás lidi berou daleko víc. Co si budeme namlouvat, prostě tak to je. Máte otevřené dveře k různým setkáním, ať se to týká třeba ministra sportu, a máte možnost hokej zpopularizovat,“ vysvětluje Jágr.

Velmi negativní ohlasy vyvolala také fotografie Jágra s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Na toho podala nevládní organizace Transparency International (TI) trestní oznámení kvůli údajnému podvodu s dotacemi za 32 milionů korun na stavbu penzionu. Jágr ale na fotce nic špatného nevidí. „Tak promiňte, jestli jsem se vyfotil s někým. Fotím se s miliardou lidí. Snažím se nikoho neodmítnout a snažím se mít všechny rád. Můj pohled na život je asi jiný než u většiny lidí, ale dělám věci tak, jak je cítím, a dělám je s láskou,“ tvrdí sportovec.

Mnozí si snímek vyložili tak, že Jágr Mynáře podporuje, to ale hokejista odmítá. „Že to oni tak berou, to jsou jejich domněnky a já je nemůžu ovlivnit. Potom bych někam jel a všichni lidi na světě by mohli napsat seznam, s kým se můžu fotit a s kým se fotit nemůžu, s kým můžu jet a s kým jet nemůžu, abych všechny uspokojil,“ zlobí se Jágr s tím, že takhle to na světě prostě nejde.



Redaktorka, která rozhovor vedla, namítla, že ona sama by se fotila jen s člověkem, se kterým názorově souzní. „Takže když za vámi někdo přijde a požádá vás o fotku, vy se ho budete ptát na to, jaký má názor? A teprve až potom, když bude mít stejný názor na věci jako vy, se s ním vyfotíte? Tak to berete? To vám přeju hodně štěstí. Jestli budete slavná a budete se takhle fotit, moc toho nevyfotíte,“ vysmál se jí Jágr, který by se mohl stát jednou z tváří zimních olympijských her pořádaných Pekingem v roce 2022.