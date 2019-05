ANO se vyšvihlo na 34 procent. Jak si vedou ostatní? Došlo ke změně

Aktualizováno 12:54 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve volbách do Sněmovny by si v dubnu ANO polepšilo na 34 procent, druhá ODS by získala 13,2 procenta a třetí Piráti 11,1 procenta. Hnutí SPD Tomia Okamury by podle volebního modelu agentury STEM předstihlo sociální demokraty i komunisty. Těsně u pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní komory Parlamentu jsou lidovci, pod ní TOP 09 a STAN. V rámci odchylky průzkumu by se ale i tyto dvě strany do Sněmovny dostat mohly, vyplývá z vyjádření STEM.