Babiš si pořídil kšiltovku a chce, aby ji nosili všichni Češi. Tož to ne, vysmál se mu Fiala i poradce Hamáčka

„Ty brďo, tak tahle kampaň bude hustá. V tomhle videu je všechno. Moje nová čepice, Dita Charanzová i naše nová kampaň. Česko ochráníme 🇨🇿Tvrdě a nekompromisně! Tak, a hejtři připravit do bloků. Tři, dva, jedna...“ uvedl Babiš na facebooku.

Na videu i nové profilové fotce se šéf ANO ukazuje s červenou kšiltovkou na hlavě, na jí je naspáno „Silné Česko“. Premiér přiznal, že se inspiroval americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který podobné čepice s nápisem „Make America Great Again“ také nosil.

„Bylo by fajn, kdyby to lidi nosili. Když to budou nosit například na sportovní zápasy, tak to bude super, protože budeme fandit našim a budou mít tuhle čepici. Myslím, že to je dobrý nápad,“ tvrdí Babiš, který hlásá, že „Česko ochrání tvrdě a nekompromisně“.

Babišově čepici se ale obratem vysmál předseda opoziční ODS Petr Fiala. „Andrej Babiš se ve videu chlubí, jak okopíroval od Donalda Trumpa červenou čepici, také přišel s tím, že Česko ochrání „tvrdě a nekompromisně“. Zatím ale „tvrdě a nekompromisně“ jen Agrofert čerpá dotace z peněz všech občanů, protože Unie je přestala proplácet,“ naváží se do Babiše Fiala.

Fiala, Petr (politolog, ODS) | foto: Twitter

Premiérovi předseda ODS poslal velmi důrazný vzkaz. „Mě inspiruje Tomáš Masaryk, jeho slovy panu premiérovi vzkazuji: „Tož to ne“. A hlavně, pane premiére, inspirujte se v zahraničí třeba tím, že politik, kterému hrozí soud, nevyměňuje ministra spravedlnosti. Takový člověk by už totiž dávno odstoupil,“ dodal Fiala.

Dcera před lety pracovala v rychlém občerstvení. Kamarádky jí k narozeninám vyrobily čepici. Dnes jsem ji vytáhl, je trochu zaprášená, ale bude se hodit. Barva i nápis aktuální! Na hokej, do národního vlasteneckého divadla a tak. pic.twitter.com/FQCPYf1Fsd — Pavel Šaradín (@saradinpa) 2. května 2019

Ke kritice se přidal i politolog a poradce předsedy vládní ČSSD Jana Hamáčka Pavel Šaradín. „Dcera před lety pracovala v rychlém občerstvení. Kamarádky jí k narozeninám vyrobily čepici. Dnes jsem ji vytáhl, je trochu zaprášená, ale bude se hodit. Barva i nápis aktuální! Na hokej, do národního vlasteneckého divadla a tak,“ napsal k fotce červené kšiltovky, která se ovšem od té Babišovy velmi liší – jsou na ní dvě plastová kuřecí stehna a nápis „zaměstnanec měsíce“.