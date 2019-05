Zeman se v srpnu může sejít s Trumpem. Ovšem na neutrální půdě

Slovenský premiér Peter Pellegrini v pátek zavítá do Bílého domu, kde ho přijme americký prezident Donald Trump. Očekává se přitom, že Pellegrini oplatí Trumpovi pozvání, moc by si totiž přál, kdyby lídr USA dorazil na Slovensko ještě letos. Podle zdrojů slovenského deníku Pravda to zítra předseda vlády ve Washingtonu udělá.

„Premiér se zmíní o tom, že by si Slovensko velmi vážilo, kdyby americký lídr přijel na oslavy 75. výročí Slovenského národního povstání,“ poznamenal zdroj deníku Pravda. „Premiérovi se naskytne skvělá příležitost. Na úvod návštěvy v Bílém domě totiž bude s prezidentem hovořit 15 minut jen mezi čtyřma očima, bez tlumočníka,“ dodává.

Peter Pellegrini | foto: Facebook

Deník Pravda poukazuje na fakt, že by návštěva oslav výročí SNP zapadala do Trumpova programu. Mohla by totiž vyplnit mezeru na jeho cestě po Evropě mezi summitem skupiny G7 ve Francii, který končí 27. srpna, a příletem do Varšavy plánovaným na poslední srpnový den. Oslavy SNP připadají na 29. srpna.

Ceremonie k 70. výročí SNP se před pěti lety účastnil na pozvání slovenské strany také český prezident Miloš Zeman, který tehdy v Banské Bystrici pronesl projev a setkal se při slavnostním obědě se svým tehdejším protějškem Andrejem Kiskou.

Letos už bude v době oslav v úřadě nově zvolená prezidentka Zuzana Čaputová, vzhledem k nadstandardním vztahům a společné historii obou zemí se však dá očekávat, že budou zástupci České republiky pozváni na ceremonie spojené s SNP i letos. S velkou pravděpodobností bude mezi pozvané hosty patřit i úřadující prezident Miloš Zeman.

Český prezident po setkání s Trumpem hodně toužil, těšil se především na možnou návštěvu v Bílém domě. Pražský hrad oznámil pozvání od americké hlavy státu v prosinci 2016, ke schůzce ale nikdy nedošlo. Do Washingtonu nakonec letos zavítal premiér Andrej Babiš.

V červnu 2017 Zeman uvedl, že od Trumpa obdržel omluvný dopis za odsouvání schůzky. Toho roku se s ním krátce sešel alespoň během zasedání Valného shromáždení OSN. Ze setkání pochází fotografie, která vznikla při příchodu na recepci pro účastníky zasedání pořádanou americkým prezidentem.

Redakce serveru EuroZprávy.cz požádala mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka o odpověď na otázku, zdali prezident Zeman obdržel pozvánku na letošní oslavy výročí SNP. Na reakci Pražského hradu zatím čekáme.