Benešová bude šéfovat i Legislativní radě vlády, do funkce ji navrhl Babiš

Legislativce Kněžínka vystřídala Benešová v ministerské funkci v úterý, výměna vyvolala kritiku opozice, která vyjadřovala obavy z ohrožení nezávislosti justice. Premiér při uvedení Benešové do funkce odmítl, že by chystala změny na státním zastupitelství. Spekulace o Benešové ho mrzí, justice v Česku podle něj ohrožena není.

Ministryně dnešním Lidovým novinám řekla, že uvažuje o zásadním zeštíhlení justiční soustavy. Dosavadní čtyřstupňový systém soudů a státních zastupitelství by podle jejích předběžných úvah mohl nahradit třístupňový, z něhož by vypadly vvrchní soudy a vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci.

Zrusit vrchni soudy a zastupce podle me neni spravna cesta. Vyspele staty jako Nizozemsko maji take nekolik vrchnich soudu. Pokud zestihlovat, tak udelat z okresnich soudu pobocky krajskych soudu a optimalizovat sit. Ale to je velka vec o ktere se musi vest odborna diskuse.