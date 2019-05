"Česko tvrdě ochráníme!" ANO spustilo eurokampaň, chce řešit sucho či kvalitu potravin

"Náš program je o akceschopné Evropě, o bezpečnosti a rovných podmínkách. Chceme silné Česko, ale také silnou Evropu. Chceme takovou Evropskou unii, která se vrátí k původnímu poslání," řekla Charanzová s tím, že oním posláním je bezpečnost a ekonomicky prosperující kontinent. Podle ní je důležité, aby se lépe rozdělovala témata, která si dokážou vyřešit členské státy, a témata, která je nutné řešit na evropské úrovni.

V sídle hnutí ANO odstartuje AB za chvíli horkou část kampaně do EU. Na @Aktualnecz najdete brzy podrobnosti, pokusíme se zeptat AB na různé věci ohledně kampaně... A kolik lidí si nasadí čepičky? :) A kolik bude mít ANO europoslanců? pic.twitter.com/g5LLpY4TIj — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 2. května 2019

Evropa podle Charanzové čelí terorismu, proto by chtěla posílit koordinaci bezpečnostních složek jednotlivých států. "Migrační vlna, která se prohnala Evropskou unií, byla jasným důkazem toho, že Evropa není akceschopná," řekla. Charanzová i Babiš uvedli, že se díky zemím visegrádské čtyřky podařilo zamezit povinným kvótám pro rozdělování uprchlíků mezi evropské země.

"Potřebujeme nejen chránit vnější hranici Evropské unie, ale potřebujeme také společně se dívat na to, co dělat s návratovou politikou. Jak je možné, že někteří žadatelé, kteří nemají nárok na azyl v Evropské unii, zůstávají v Evropě? Že se nám nedaří je vracet do zemí, odkud přicházejí? Jak to, že vyřízení azylových řízení v některých zemích trvá týdny, v některých měsíce, ne-li roky?" dodala.

Čeští spotřebitelé podle Charanzové nesmí být spotřebiteli druhé kategorie. Je to úkol i pro domácí politiky, aby zakázali dvojí kvalitu potravin a zavedli sankce, míní. Právě to by měla projednat česká vláda v chystané novele o potravinách do dvou týdnů. V zákonu o potravinách by mělo přibýt ustanovení, podle kterého bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla až padesátimilionová pokuta.

V otázce sucha je podle Charanzové důležité koordinovat projekty na zadržení vody v krajině či na šetrnější nakládání s odpadními vodami.

V čele kandidátky hnutí ANO jsou vedle Charanzové její kolegyně z Evropského parlamentu Martina Dlabajová a ekonom Martin Hlaváček. Čtyřkou je poslankyně ANO Radka Maxová a pětkou někdejší pirátský lídr z Mariánských Lázní Ondřej Knotek.

Eurovolby se budou letos konat 24. a 25. května, čeští zástupci obsadí v Bruselu opět celkem 21 křesel. Babiš nechtěl říct konkrétní počet mandátů, se kterým by byl spokojen. Hlavní je podle něj volby vyhrát.

V posledním hlasování do Evropského parlamentu v květnu 2014 získalo hnutí ANO čtyři mandáty, stejně jako ČSSD a také TOP 09 společně se STAN. Zvoleni byli ještě tři zástupci KDU-ČSL, tři komunisté a dva zástupci ODS. Jeden mandát připadl Svobodným. ANO tehdy do voleb vedl současný místopředseda europarlamentu Pavel Telička, který se s hnutím následně rozešel kvůli názorovým neshodám s Babišem.