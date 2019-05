Zaměstnávání zdravotně postižených? Firmy žádají zavedení valorizace příspěvků

Příspěvky na zaměstnávání upravuje zákon o zaměstnanosti. Podle něj mohou zaměstnavatelé s víc než polovinou postižených pracovníků dostat tři čtvrtiny výdajů na mzdu včetně odvodů, nejvýš ale 12.000 korun. Skupina poslanců připravila novelu, podle které by se podpora měla zvýšit na 12.800 korun měsíčně. Minimální mzda se totiž zvedla od ledna z 12.200 na 13.500 korun. S ní rostla i zaručená mzda podle odbornosti a složitosti práce. Lidé s handicapem měli v minulosti nižší minimální výdělek než zdraví, od roku 2017 se částka srovnala.

"Nám samotným se nelíbí, že musíme hledat nestandardní řešení každý rok. Rádi bychom projednali možnost valorizace příspěvků buď na základě průměrné mzdy, nebo minimální mzdy. Přijde nám nedůstojné řešit navyšování každý rok," řekla předsedkyně Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR Vilma Baudišová.

V roce 2015 minimální mzda činila 8000 korun. U lidí s invalidní penzí dosahovala podle jejich stavu 6000 či 4000 korun. Do loňska se nejnižší výdělek dostal na 12.200 korun, pro všechny byl stejný. Baudišová podotkla, že pro zdravé se tak částka za čtyři roky zvedla o 53 procent a pro invalidy podle jejich stavu o 103 či 205 procent.

"Lidé nejsou schopni s navyšováním ceny práce zvýšit svůj výkon. Pokud by se navýšení příspěvků neřešilo, budou muset zaměstnavatelé posuzovat udržitelnost pracovních míst," uvedl místopředseda asociace Karel Rychtář. Podle zástupců asociace se tři pětiny výdajů na příspěvky státu vrátí zpět v daních a odvodech.

V posledních letech vláda zvýšení minimální mzdy stanovuje až před koncem roku, výše příspěvků v zákoně se tedy nedá včas upravit. "Bylo by dobré mít nějaký zafixovaný mechanismus, kterým se bude příspěvek měnit," uvedl náměstek ministerstva práce Petr Hůrka. Snahu o zvýšení příspěvku ministerstvo podle něj podporuje.

Podle plánu měla valorizaci minimální mzdy stanovit novela zákoníku práce. Zaměstnavatelé a odboráři se ale neshodli na tom, jak by se měl nejnižší výdělek zvedat. Ustanovení o pravidelném přidávání, na které by se podle Hůrky dal navázat i příspěvek, z připravovaných změn kodexu vypadlo.

Podle některých členů výboru by se dala valorizace příspěvku dodat do novely o zaměstnanosti teď při projednávání ve Sněmovně v pozměňovacím návrhu. Klonili by se k navázání na růst minimální mzdy. Vedení asociace se obává, že by jednání o způsobu pravidelného navyšování přijetí novely oddálilo, a tím i vyšší příspěvky pro tento rok. Zaměstnavatelé žádají proto o zkrácení lhůt a urychlení legislativního procesu. Koncepční řešení by se podle nich mělo připravit až poté.