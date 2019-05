Petice za odvolání ministra Staňka? Autoři se sešli s Babišem a Hamáčkem

"Byli jsme vlídně přijati, dlouze vyslechnuti a bylo konstatováno, že situace je rozhodně vážná a je potřeba ji řešit a pan předseda Hamáček slíbil, že se jí zabývat bude se vší vážností," řekl po schůzce ČTK a České televizi za autory petice architekt Josef Pleskot.

V koaliční smlouvě stojí, že odvolávat ministry navrhuje strana, která je nominovala. Hamáček podle Pleskota slíbil, že situace se bude řešit okamžitě, jakmile se Staněk vrátí ze služební cesty. Termíny žádné podle něj nepadly, ale odpůrci Staňka odmítají, že by nyní bylo možné, tak jak ministr slibuje, vypsat výběrové řízení na ředitele NGP. "To musí podle našeho názoru vypsat jiný ministr," řekl Pleskot.

Hamáček i Babiš si podle Pleskota uvědomují, že reakce desítek ředitelů světových muzeí a galerií znamená, že Staňkův krok způsobil mezinárodní ostudu. Argumenty, které Staněk pro odvolání Fajta uváděl, autoři petice neuznávají. "My to neumíme posoudit, nedokážeme rozpoznat, jestli byl vykonán audit, jestli byl správně vykonán, jestli jeho závěry byly někým ověřeny, my tohle nevíme. My si jen myslíme, že výkon funkce ministra kultury není dostatečně věrohodný, není dostatečně kompetentní a žádným způsobem v nás nevzbuzuje důvěru," řekl Pleskot.

"Netroufám si říct, jestli je to politická objednávka. Nikdo z nás to neví. My jen říkáme, že známky politické objednávky by se za tím mohly číst, a myslím, že řada lidí to tak čte, ale nikdo to neví. Pan premiér Babiš řekl, že s ním o odvolání pana Fajta z Hradu nikdo nemluvil, a myslím, že i pan Hamáček potvrzoval, že s ním také ne," řekl Pleskot. O vlivu Hradu na Staňka se spekuluje kvůli dlouhodobé neshodě prezidenta Miloše Zemana s Fajtem a jeho opakovaným odmítáním jmenovat Fajta profesorem.

Babiš, který se hlásí k myšlence zřízení pobočky Centre Pompidou v Praze, i k jejímu autorství, podle autorů petice uznal, že odvoláním Fajta projekt ztrácí významného činitele na české straně. Svůj podpis na podporu Fajta dnes připojil také ředitel Centre Pompidou Bernard Blistène.

Zástupci autorů petice, mezi nimiž byli také třeba ředitel DOX Leoš Válka či režisér Václav Marhoul, dnes Babišovi předali především text své výzvy. Petiční archy mu neodevzdali, protože podle nich podpisů pod petici každým dnem přibývá. Sílí také podpora ze zahraničí vycházející zejména z odborných kruhů, k dnešnímu dni společný dopis adresovaný také Babišovi podepsaly téměř čtyři desítky ředitelů světových muzeí a galerií.