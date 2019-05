Kdo dostane státní vyznamenání? Ve hře jsou Kiska, Pavel či Robertson

Kiska, Šedivý, Pavel a Robertson by mohli být poslaneckými kandidáty na nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva. Stejné ocenění by mohla dolní komora navrhnout pro válečné letce Josefa Ocelku a Miroslava Antonína Liškutína nebo pro legionáře a protifašistického odbojáře Vojtěcha Lužu.

Mezi sněmovními nominanty na Řád Tomáše Garrigua Masaryka by mohl být někdejší sociálnědemokratický politik Bohumil Laušman a na medaili Za hrdinství aktivní účastník protikomunistického odboje Štěpán Gavenda nebo "Wintonovo dítě" a válečný letec Kurt Taussig.

K poslaneckým adeptům na medaili Za zásluhy by mohli patřit spisovatel a scénárista Vladimír Körner, režisér Vojtěch Jasný, režisérka Věra Šimková Plívová, srbský režisér Emir Kusturica a zakladatel a ředitel obecně prospěšné společnosti Post Bellum Mikuláš Kroupa. Na předběžném seznamu jsou také mimo jiné youtuber Karel Kovář známý pod pseudonymem Kovy, zakladatel serveru Manipulátoři.cz Petr Nutil a právník a muzikálový producent Oldřich Lichtenberg. Dostal se na něj i poslanec za ANO Jiří Mašek, a to jako ředitel záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Seznam možných kandidátů na státní vyznamenání ještě posoudí organizační výbor a následně sněmovní plénum, pak poputuje prezidentu Miloši Zemanovi. Prezident návrhům Sněmovny, ale také Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět. Loni dolní komora navrhla 28 osobností, Zeman vyhověl 11 sněmovním návrhům. Mezi vyznamenané patřili velitel protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josef Bílý, lékař Rajko Doleček, fotbalový brankář Petr Čech nebo snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká.

Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, jak je projednal podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Propůjčení Řádu bílého lva:

- vojenské skupiny: 1) Josef Ocelka in memoriam, 2) Jaroslav Selner in memoriam, 3) Jiří Šedivý, 4) Petr Pavel, 5) Vojtěch Luža in memoriam, 6) Karel Lukas in memoriam, 7) František Chábera in memoriam, 8) Miroslav Antonín Liškutín in memoriam, 9) Hugo Vojta in memoriam

- občanské skupiny: 1) Andrej Kiska, 2) George Islay MacNeill Robertson

Propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka: 1) Adolf Rázek in memoriam, 2) Bohumil Laušman in memoriam

Udělení medaile Za hrdinství: 1) František Štamprech in memoriam, 2) Ignátz Duda in memoriam 3) Jaroslav Poledník in memoriam, 4) Josef Bernat in memoriam, 5) Štěpán Gavenda in memoriam, 6) Kurt Taussig

Udělení medaile Za zásluhy: 1) Leopold Jaroslav Pospíšil v oblasti vědy, 2) Helena Haškovcová v oblasti vědy, výchovy a školství, 3) Augustin Svoboda v oblasti vědy a školství, 4) Karel Kovář v oblasti kultury, školství a výchovy, 5) Vladimír Körner v oblasti kultury a umění, 6) Petr Nutil v oblasti školství a výchovy, 7) Oldřich Lichtenberg v oblasti umění, 8) Vojtěch Jasný v oblasti kultury a umění, 9) Jaroslav Priščák v oblasti sportu, 10) Věra Šimková Plívová v oblasti kultury a umění, 11) Jaroslav Čvančara v oblasti vědy, kultury a výchovy, 12) Tichomir Mirkovič v oblasti výchovy, 13) Božena Ivanová v oblasti výchovy a obrany, 14) Karel Hrubý v oblasti vědy, 15) Jiří Mašek v oblasti bezpečnosti občanů, 16) Josef Němec v oblasti výchovy a sportu in memoriam, 17) Petr Sáha v oblasti hospodářské, vědy, techniky a školství, 18) Josef Šmukař v oblasti kultury a umění, 19) Miloš Táborský v oblasti vědy, 20) Josef Kalbáč v oblasti kultury, výchovy a školství, 21) Jaroslav Falta v oblasti sportu, 22) Václav Zapadlík v oblasti umění in memoriam, 23) Adam Ondra v oblasti sportu, 24) Zuzana Holubcová v oblasti vědy, 25) Tomáš Mikolov v oblasti vědy, 26) Josef Bartoněk o stát, 27) Mikuláš Kroupa v oblasti kultury a výchovy, 28) Jiří Sozanský v oblasti kultury a umění, 29) Emir Nemanja Kusturica v oblasti umění