Profesor se z USA vysmál Babišovi kvůli jeho kšiltovce. Tohle se premiérovi líbit nebude

Babišova kšiltovka je mnohým pro smích. Předseda ODS Petr Fiala vytáhl svou pokrývku hlavy – modrou s nápisem !Tož to ne“. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše Babišův tým okopíroval nápad s kšiltovkou ne od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale od něj.

„Markeťáci a stratégové přemejšlej o tý Babišově kšiltovce a kde ji skopčil. Prej “jako Trump”. Nesmysl. Dle mé teorie prostě pochopil, s kým ve volbách do Evropskýho parlamentu letos bude soutěžit a že jsou to Pirates. Jenom nepobral, že tahle nedávná vzpomínka na dva roky starou návštěvu mých rodičů, kdy jsme s Lyl pomáhali na zahradě, není marketingovej výtvor, ale krutá realita maminčina: 'Převlíkněte se, ať si ty věci neumažete. Máme tady s tátou nějaký pracovní obléčo.' Jsem zvědavý, kdy nasadí 20 let starý šusťákový soupravy z vietnamské tržnice, protože přesně to mám pod tatínkovou bundou, ve který dělal fráju podle mě někde v 70. letech,“ rýpnul si do Babiše Bartoš, který zveřejnil fotku sebe a své manželky v pracovních čepicích.

Is there a hotline for elder abuse in the Czech Republic? I worry that someone is forcing this confused old man to humiliate himself in public by wearing ridiculous apparel. #MCzGA pic.twitter.com/VAa0Jw1Wv3