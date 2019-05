Největší potupa Zemanovy kariéry? Ránu mu může zasadit Trump

S Donaldem Trumpem měl tu čest se nedávno setkat premiér Andrej Babiš. Nyní probíhá v Bílém domě schůzka Trumpa a slovenského premiéra Petra Pellegriniho. A neskončí jen u ní.

Podle deníku Pravda se totiž Trump chystá v srpnu a v září do Evropy, mimo jiné i do té střední. Do Česka ale nezavítá, naopak si vybere našeho souseda. Deník s odkazem na své zdroje tvrdí, že Trump přijede na Slovensko na oslavy 75. Slovenského národního povstání.

Pro Trumpa může být Slovensko lákavější destinací, než Česká republika. Ostatně na schůzce plánuje zjišťovat, zda by Slovensko mělo zájem o nákup amerického zkapalněného plynu. Problém podle deníku je, že je jeho cena vysoká. Dodávky ruského plynu vycházejí výrazně levněji, na což poukázal i Andrej Babiš během březnového setkání v Bílém domě.

Trump tak bude s největší pravděpodobností po dlouhé době první americký prezident, který nepřijede do Prahy. Shodou okolností zrovna za prezidentování Miloše Zemana, s nímž se zatím nesetkal a zřejmě ani vůbec nesetká. Původně plánovaná schůzka totiž vyšuměla.

Zeman se tak stane prvním českým prezidentem, který se za dobu své funkce v úřadu hlavy států nepodívá do Bílého domu. Krátce ho přijal pouze George Bush mladší v listopadu 2001, ale tehdy jako předsedu vlády.

Na druhou stranu ani Václav Klaus tolik pocty nezažil. Druhý český prezident během deseti let ve funkci pobýval ve Spojených státech opakovaně, nikdy se však nejednalo o oficiální státní návštěvu.

V březnu 2005, když v USA představoval svou knihu o vývoji České republiky od pádu komunismu v roce 1989, se Klaus v Bílém domě setkal s prezidentem Georgem Bushem na zhruba půlhodinové schůzce. Bylo to jeho jediné setkání na podobné úrovni s americkým prezidentem, s Barackem Obamou se v jeho sídle nesešel.

Do Bílého domu pak Václava Klause pozvali častěji, jednal tam ovšem s viceprezidenty. Poprvé v listopadu 2003 s Richardem Cheneyem, se zástupcem George Bushe mladšího se setkal na stejném místě také při návštěvách USA v září 2005 a poté v březnu 2007 či květnu 2008, kdy se jednalo o možném umístění radaru americké protiraketové obrany v ČR.

Václav Havel byl tak zatím jediný prezident, který v USA pobýval mnohokrát, a to jak na státních či pracovních návštěvách, tak soukromě. Na státní návštěvě byl Havel v USA už jako hlava Československa, a to v únoru 1990 a v říjnu 1991. Při obou příležitostech se Václav Havel setkal v Bílém domě s tehdejším americkým prezidentem Georgem Bushem.

Jako český prezident byl Havel na nejvyšší úrovní přijat v Bílém domě v září 1998 za úřadování Billa Clintona. Také Clinton, v jehož vládní sestavě vedla ministerstvo zahraničí česká rodačka Madeleine Albrightová, pro Havla uspořádal slavnostní večeři v Bílém domě.

S prezidentem Clintonem se Václav Havel několikrát setkal v USA i soukromě. Do sídla americké hlavy státu pozval Havla v září 2002 také prezident George Bush mladší, v tomto případě se jednalo o pracovní návštěvu.