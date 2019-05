Hamáček pohřbil petici, i po jednání odmítá odvolat ministra Staňka

Hamáček a premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek s petenty sešli. "Byli jsme vlídně přijati, dlouze vyslechnuti a bylo konstatováno, že situace je rozhodně vážná a je potřeba ji řešit a pan předseda Hamáček slíbil, že se jí zabývat bude se vší vážností," řekl po schůzce za autory petice architekt Josef Pleskot. Babiš odkázal na to, že podle koaliční dohody přísluší obsazení funkce ministra kultury sociálním demokratům.

Přímo od petentů, které jsem pozval k sobě na Úřad vlády, jsem obdržel petici za odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Byli mezi nimi třeba ředitel @DOXPrague Leoš Válka nebo režisér Václav Marhoul. Zastupují prý celou kulturní scénu a nasbírali už přes pět tisíc podpisů. pic.twitter.com/33iHYaJbIX — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 3. května 2019

Předseda ČSSD však nadále Staňka odvolat nechce. "Nic takového nechystám. Pokládal jsem za slušnost se se zástupci toho petičního výboru sejít. Já si vyslechl jejich argumenty a řekl jim, že mě ta situace v resortu kultury netěší," uvedl. Za řešení pokládá co nejrychlejší vypsání transparentního výběrového řízení na obě ředitelské funkce.

Hamáček podle Pleskota slíbil, že situace se bude řešit okamžitě, jakmile se Staněk vrátí ze služební cesty. "My nikdy neřekli, že budeme jednat o odvolání pana Staňka z vlády. Máme pravidelná jednání politického grémia, kde budeme řešit aktuální politickou situaci, přípravu evropských voleb a určitě se dotkneme i situace v resortu kultury. Nebude to o tom, že bychom řešili personální otázky," uvedl.

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka v posledních dnech několikrát zopakoval, že by měla sociální demokracie zvážit odvolání ministra kultury. "To řekl svůj názor, nicméně my nic takového nechystáme," uvedl Hamáček.

Zástupci autorů petice, mezi nimiž byli také třeba ředitel DOX Leoš Válka či režisér Václav Marhoul, ve čtvrtek Babišovi předali především text své výzvy. Petiční archy mu neodevzdali, protože podle nich podpisů pod petici každým dnem přibývá. Sílí také podpora ze zahraničí vycházející zejména z odborných kruhů, společný dopis adresovaný také Babišovi podepsaly téměř čtyři desítky ředitelů světových muzeí a galerií.