Změny u žalobců nejsou na stole, tvrdí Hamáček. Co říká na Sobotku mezi demonstranty?

Čerstvě jmenovaná ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvažuje o zeštíhlení čtyřstupňového systému soudů a státních zastupitelství na třístupňový. Znamenalo by to konec státních zastupitelství v Praze a Olomouci. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že o možné úpravě se mluví dlouhodobě, ale žádný konkrétní návrh není aktuálně "na stole".

Chci, aby Bradáčová skončila, nechci, aby Bradáčová skončila...



Jsme moc zvědaví, jak tohle trhání okvětních lístků dopadne. Největší fór ale je, že dokud policie nepředala státnímu zástupci kauzy Andreje Babiše, o změnách v justičním systému nepadlo za této vlády ani slovo. pic.twitter.com/mZk35HgvVi — TOP 09 (@TOP09cz) 3. května 2019

Podobný názor má i předseda koaliční ČSSD. "Že je tu dlouhodobá diskuse o reformě justice, to je pravda, ale to je z mého pohledu diskuse pro odborníky. Nemám nic proti tomu, abychom odborně diskutovali, jestli má být soustava tří- nebo čtyřstupňová, ale je to koncepční věc na léta dopředu," uvedl Hamáček.

Diskusi o zásadních změnách v justici nepovažuje několik dní po změně ministra za vhodnou. "Dávat teď na stůl zásadní změny mi nepřijde vhodně načasované," konstatoval.

I pokud by odborná debata dospěla k tomu, že jsou změny na místě, podle Hamáčka není do voleb dost času návrh kvalitně připravit a prosadit. "Od diskuse k paragrafovému změní je dlouhá cesta. A nemyslím, že je to to hlavní, co bychom měli v rámci justice řešit," uvedl. Za potřebnější považuje další plány Benešové, například zrychlení soudního řízení či lepší organizaci na soudech.

Kvůli změně ministra spravedlnosti a obavám z ohrožení justice v Česku se v pondělí v Praze a dalších městech sešly tisíce lidí na demonstracích. Protest chce spolek Milion chvilek zopakovat s účastí politiků. "Já rozumím, že celá řada občanů nesouhlasí s touto vládou. Je legitimní vyjádřit postoj i demonstracemi," uvedl Hamáček.

Nevadí mu, že mezi demonstranty se objevil bývalý předseda ČSSD a expremiér Bohuslav Sobotka. "Pokud chce vyjádřit svůj politický názor účastí na demonstraci, je to jeho svaté právo," řekl Hamáček.

Změnu ministra spravedlnosti kritizovali demonstranti či opozice v souvislosti s trestním stíháním Babiše v případu Čapího hnízda. Hamáček dnes zopakoval, že ČSSD bude u změn ve státním zastupitelství ostražitá. Trvá i na stanovisku, že případné hlasování o konci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ve funkci by bylo posledním hlasováním současné vlády ANO a ČSSD.