Schwarzenberg se naštval: Co je to za lidi? Komunisté mě neudivují, ale ti ostatní?

Schwarzenberg se vrátil k tomu, že 114 ze 181 přítomných poslanců se na začátku minulého týdne vyslovilo pro zranění peněžitých náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích. Právě Schwarzenberg byl přitom ministr zahraničí ve vládě Petra Nečase, která restituce po koaličních neshodách schválila.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, měly církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci.

„Minulý týden odhlasovala Sněmovna zdanění církevních náhrad a to oproti všem dohodám a smlouvám, které byly svého času uzavřeny. To je nechvalně známo, ale musíme o tom mluvit,“ posteskl si čestný předseda TOP 09.

Za novelo, která zranění restitucí zavádí, stáli poslanci KSČM. „Že to iniciovali a těšili se nad výsledkem komunisté, tomu se nijak nedivím. Oni církevní majetek uloupili a jsou rádi, když alespoň část tohoto lupu zachrání pro sebe. To jim nelze dále vyčítat, komunisté se prostě chovají jako komunisté. Ale pozoruhodné bylo chování velkého množství poslanců z hnutí ANO a ze sociálně demokratické strany,“ poukazuje na to, že právě tyto strany spolu s SPD komunistický návrh podpořily.

Poslanci prý ale dobře věděli, že předloha má zásadní problémy. „Bylo jim dobře známo, že tento zákon je protiprávní a ujišťovali, že se nemusíme bát a že bez toho to Ústavní soud zruší. Ale, prosím, co je to za lidi, kteří vědomě hlasují pro zákon, který považují za protiprávní a spoléhají na to, že to napraví Ústavní soud? Přičemž ti stejní poslanci, kdyby šlo o jejich restituční nároky, vyli by jako vlci, kdyby se jich někdo dotkl.“ myslí si poslanec.

„Komunisté mě neudivují, ale ti ostatní? Už v dětství mě učili, že přechovávač lupu je horší zloděje,“ rýpnul si do těch, kteří zranění restitucí podpořili, Schwarzenberg.