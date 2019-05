Šéf BIS varuje: Rusko je hlavním aktérem pokusů ovlivnit volby, trollí farma jede naplno

"Hlavním a nejrizikovějším státním aktérem pokoušejícím se ovlivňovat volby a jiné demokratické procesy je Ruská federace", prohlásil šéf civilní kontrarozvědky, podle kterého se na tom shoduje celá zpravodajská a bezpečnostní komunita demokratického světa.

Rusko využívá podle něho několik cest, které je možné rozdělit do tří oblastí. Nejznámější a nejrozšířenější je podle něho manipulace s informacemi, tedy dezinformační kampaně, cílené zasílání e-mailů vytipovaným skupinám obyvatel, zakládání falešných identit na sociálních sítích a hackování a následné zveřejňování nelegálně získaných informací, které poškozují určitou skupinu nebo určitého kandidáta. Druhým způsobem jsou podle Koudelky kybernetické útoky s cílem narušit infrastrukturu voleb. Třetí způsob spočívá podle něho v přímém financování politických stran a jejich kampaní.

Kreml podle Koudelky k tomu využívá státní i nestání subjekty. Jmenoval "trollí farmu" Internet Research Agency, která podle něho zaměstnává stovky lidí a její rozpočet se loni zdvojnásobil v porovnání s roky 2016 a 2017, kdy činil kolem 12 milionů dolarů. Do zahraničí působí také podle Koudelky mediální dům Russia Today a web Sputnik.

"Tyhle instituce šíří v zahraničí ruskou propagandu, tyhle instituce šíří v zahraničí ruské dezinformační kampaně," tvrdí ředitel BIS. Ke kybernetickým útokům, zveřejňování nelegálně získaných informací a k zajišťování skrytého financování politických stran a jejich kampaní využívá Rusko podle něho své tajné služby.

"Celá demokratická zpravodajská komunita je přesvědčena, že tím cílem je oslabit a narušit vnitřní integritu Evropské unie, oslabit demokratické instituce zemí evropských zemí, oslabit víru obyvatel těchto zemí ve svůj stát, ve své instituce, způsobovat sociální napětí, oslabovat jednotlivé země, a tak oslabovat Evropskou unii jako celek s výsledkem paralyzovat nebo aspoň ohrozit obranyschopnost Evropské unie a Evropy jako takové," dodal Koudelka.

"My chceme, aby volby, a nejen ty evropské, byly soutěží reálných lidí, reálných politických subjektů s průhledným financováním, aby to byla soutěž lidí a myšlenek," zdůraznila eurokomisařka Věra Jourová.

Speaking at conference “European Elections in the Context of Hybrid Threats” in Prague. #EUelections2019 must be a competition of real people and ideas, not of dirty methods. Those undermining confidence in electoral process want to weaken our democracy. We must not allow this. pic.twitter.com/Jwwpavrdu6